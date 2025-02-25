«Ленфильм» передал Нарусовой материалы к неоконченной кинокартине о Собчаке

Представители «Ленфильма» передали материалы к неоконченному документальному проекту о первом мэре Петербурга Анатолии Собчаке Людмиле Нарусовой. Фильм не вышел из-за смерти режиссера. Об этом сообщает 78.ru.

На киностудии отметили, что кинематографист Семен Аранович однажды прочитал книгу политического деятеля «Хождение во власть» и захотел после этого снять документальное кино. При подготовке проекта он записал немало интервью и бесед. Однако во время работы тяжело заболел и так и не смог закончить ленту.

«К сожалению, фильм Арановича о Собчаке так и не состоялся. Режиссёр тяжело заболел и вскоре скончался. А материалы незавершённой картины сохранились благодаря усилиям второго режиссёра Тамары Агаджанян», - пояснили в «Ленфильме».

На встрече с президентом Фонда Анатолия Собчака Нарусовой также рассказали, что отец журналистки Ксении Собчак любил искусство и хорошо знал ленфильмовцев.

Напомним, что 19 февраля этого года состоялась 25 годовщина смерти Собчака. В этот день президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику политического деятеля.

Ранее Владимир Путин пообщался с сыном Ксении Собчак.