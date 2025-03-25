Лечащий врач Папы Римского рассказал, что понтифик дважды мог умереть

Папа Римский Франциск, который провел в больнице почти 40 дней с двусторонним воспалением легких, дважды мог умереть. Об этом заявил его лечащий врач, один из руководителей медблока больницы имени Агостино Джемелли в Риме Серджо Альфьери, передает CBS News.

Медик признался, что значительное ухудшение произошло к вечеру 28 февраля, 88-летний пациент начал задыхаться. Тогда врачам пришлось решать: «остановиться» или оказать помощь, но с риском повредить другие органы. Франциск все время находился в сознании и тоже принимал решение, уточнил специалист.

«Думаю, именно понимание всего происходящего помогло ему выжить», — высказался Альфьери.

Папу Римского выписали 23 марта. Однако еще на протяжении двух месяцев понтифику предписан почти полный покой до полного восстановления. В его резиденции все оборудовано для того, чтобы при необходимости ему можно было оказать реанимационную помощь.

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