«Лазарев, купи квартиру!»: в Татарстане 90-летняя бабушка зажгла под «Любэ»

В Татарстане 90-летняя бабушка станцевала под песни «Любэ». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Кадры с танцующей пенсионеркой облетели Сеть — журналисты выложили видео, на котором 90-летняя бабушка энергично пританцовывает на празднике Сабантуй под песню «Любэ».

По словам местных жителей, которые узнали пенсионерку, она часто приходит на бесплатные концерты потанцевать. Некоторые подписчики обратили внимание, что бабушка плохо одета — они попросили артистов помочь танцующей пенсионерке: «Лазарев, купи квартиру!», «Купите ей квартиру. Ау, Сергей, где ты? Или это надо к Расторгуеву обращаться?».

Напомним, Сергей Лазарев в мае 2023 года купил квартиру пенсионерке, которая пришла на его концерт в Сыктывкаре. Лидия Уляшева покорила певца своими зажигательными танцами.

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