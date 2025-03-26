Квартиру из фильма «Дьявол носит Prada» выставили на продажу за $8,95 млн

В США выставили на продажу знаменитую квартиру из фильма «Дьявол носит Prada». Приобрести апартаменты можно за $8,95 млн. Об этом сообщает Mansion Global.

Отметим, что жилье, которое поклонники кинематографа могли видеть в ленте режиссера Дэвида Френкеля, продают уже во второй раз. Первое объявление появилось в октябре прошлого года. Владелец назначил цену в $8,99 млн. Однако покупателей не нашлось. Теперь же хозяин решил попытать счастье вновь, немного снизив ценник.

Квартира расположена на втором этаже шестиэтажного дома в престижном районе Нью-Йорка. Раньше здание было универмагом, но в 1998 году его переделали под жилые помещения. Общая площадь апартаментов составляет 334,4 кв. м. Внутри есть две спальни, два санузла и даже сауна.

К слову, квартиры и дома, в которых снимались культовые фильмы, довольно часто продают. Например, особняк из комедии «Один дома» уже несколько раз менял владельцев. В последний раз его продали в конце 2024 года.

Ранее в Интернете выставили на продажу съемочную площадку реалити-шоу «Дом-2».