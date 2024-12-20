Съемочную площадку реалити-шоу «Дом-2» выставили на продажу за 690 млн рублей

Владелец участка, где снимали реалити-шоу «Дом-2», выставил его на продажу. Хочет он за него баснословную сумму – 690 млн рублей. Информация об этом появилась на одном из сайтов недвижимости. На это обратила внимание «Экспресс-газета».

С 2004 по 2014 год скандальный проект снимали в Подмосковье — в деревне Лешково Истринского района. Однако затем телестройка переехала в Новую Москву. Причину не объяснили, но версии у зрителей были разные. Некоторые считали, что первая площадка стала непригодной, а другие думали, что продюсеры просто решили изменить картинку.

Впрочем, несмотря на то, что шоу перестали снимать на территории, хозяин решил все равно воспользоваться хайпом. Правда, неудачно. Желающих приобрести участок с богатой историей нет. За эти годы его выставляли на продажу несколько раз. Но все безуспешно. И вот, 15 декабря 2024 года обновление вновь разместили в Интернете.

«Отсюда начали свой путь Ольга Бузова, Ксения Бородина, Инстасамка и другие известные личности. Это место было выбрано не случайно: экологически чистый, живописный и атмосферный район всего в 14 км от МKАД по Новорижскому шоссе на берегу р. Истра в поселке Лобаново», - указано в описании участка.

Ранее Виталий Милонов назвал «сборищем уродцев» проект «Дом-2».