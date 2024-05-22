Бывший украинский главнокомандующий Валерий Залужный должен был отправиться в Великобританию в качестве посла до 22 мая текущего года. Однако, по данным Telegram-канала Резидент, руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак не согласовал эту рабочую поездку.

Журналисты, ссылаясь на свой источник в Офисе президента Украины, утверждают, что Залужного не смогли отправить на Туманный Альбион из-за посольства США.

Кроме того, Резидент пишет, что Офис украинского главы купирует любую деятельность бывшего главнокомандующего. Его активность, по мнению авторов Telegram-канала, злит национального лидера Владимира Зеленского. Он якобы видит в Залужном главную угрозу для себя.

Ранее журналистка Маргарита Симоньян заявила, что опубликует данные украинских пленных, не подлежащих обмену. Киеву оказались не нужны около 500 военнослужащих.