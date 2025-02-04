«Культовая»: Наталья Поклонская удивила татуировкой на плече

Экс-прокурор Крыма, советник генпрокурора РФ Наталья Поклонская появилась с татуировкой на плече. Соответствующий пост опубликован в ее Telegram-канале.

Поклонская выложила фото в платье с открытой спиной. На ее теле хорошо виден крупный рисунок.

Под фото содержалась цитата из произведения Уильяма Шекспира «Макбет»: «Чтоб время обмануть, пусть дышат лаской / Твои глаза и речь: цветком невинным / Ты выгляди, но будь под ним змеёй».

Интернет-пользователи отмечали, что впервые видят татуировку на теле Поклонской. Они писали: «Наталья Владимировна, у Вас татуировка на плече? Никогда не приглядывался», «Эта татуировка на твоем плече — культовая», «У тебя есть тату?», «Что за татушка на плече?»

Ранее журналистку Ксению Собчак удивил образ бывшего прокурора Крыма. Она задавалась вопросом, что случилось с Поклонской.