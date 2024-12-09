Кто заменит Александра Хинштейна в Госдуме после его внезапного назначения врио губернатора Курской области

Выяснилось, кто может временно заменить Александра Хинштейна на посту главы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы. Напомним, политика внезапно назначили врио губернатора Курской области.

По данным сайта mk.ru, временно возглавить комитет может Сергей Боярский. Пока неизвестно, займет ли он пост председателя комитета в дальнейшем. Боярского рекомендовали только в качестве врио председателя.

Вакансия появилась после перехода Хинштейна на работу в Курскую область.

При этом Хинштейн лишится полномочий 11 декабря – соответствующее решение примет Госдума. Напомним, парламентарий возглавлял комитет с января 2020 года.

О Боярском известно, что он является депутатом Госдумы – был переизбран в 2021 году. Политику 44 года.

Ранее Хинштейн назвал решение президента России Владимира Путина «в достаточной степени неожиданным». Он заявлял, что предстоит во всем детально разобраться на месте и «не рубить с плеча».