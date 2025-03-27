Кто такой Вадим Мошкович и какие продукты производит его компания «Русагро»

Основатель компании «Русагро» Вадим Мошкович на суде по избрании ему меры пресечения заявил, что не хочет умирать в тюрьме. Он назвал себя добропорядочным человеком и заявил об отсутствии самолета.

Мошкович обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Известно, что восемь лет он был сенатором от Белгородской области, соосновал две крупные девелоперские компании, создал агроимперию. В 2024 году бизнесмен занял 55 строчку в рейтинге миллиардеров Forbes с состоянием 2,7 млрд долларов.

Мошкович просил суд отпустить его под залог в миллиард рублей. Следствие опасалось, что бизнесмен скроется.

Владелец агрохолдинга не признает себя виновным и считает законопослушным гражданином.

«Мне 57 лет. Я не совершал преступления… Я бы не хотел умереть в тюрьме. У меня ишемическая болезнь…На иждивении ребенок и пожилые родители», - сказал он на суде. Слова Мошковича приводит Telegram-канал Baza.

В итоге Мошковича арестовали до 25 мая.

«Русагро» - главный актив Мошковича. В его портфеле шесть сахарных марок, в частности, «Русский сахар», «Чайкофский». Еще 29 брендов – масложировая продукция: «Московский провансаль», масло «Россиянка», горчица «Столичная» и другие. Подсолнечное масло компании занимает долю 12,3%, пишет «Фонтанка», производство сахара – 15%, а свинины – 5,5%.

Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в даче взятки гендиректор «Фонбета» попросился на СВО.