Ксению Собчак заметили в Лондоне с объявленным в розыск в России Арестовичем*

Бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича* (внесен в перечень лиц, признанных террористами и экстремистами на территории России) заметили в компании Ксении Собчак. Журналистку и экс-политика засняли на видео на одной из улиц в Лондоне.

На появившихся в Сети кадрах Ксения в длинном черном платье и бежевом плаще неспешно прогуливалась под одним зонтом с Арестовичем*, который выбрал для выхода повседневный наряд: джинсы, белую рубашку, черный пиджак и кеды.

«Очевидно, бывший советник Банковой дал интервью российской журналистке», — приводит Газета.Ru сообщения из Сети.

Стоит отметить, что на кадрах действительно видно оператора, звукорежиссера и осветителя, которые следовали впереди.

Напомним, в 2022 году Арестович* стал одним из главных спикеров Киева. В 2023 году он покинул пост советника президента Украины, уехал из страны и начал активно критиковать Владимира Зеленского. В России Арестович* объявлен в розыск и заочно арестован.

Ранее Арестович* разоблачил Зеленского и заверил, что президент Украины в обычной жизни говорит на русском языке. Во времена его работы с Офисом президента Украины все разговоры велись исключительно на русском.

