Украина начала терять американские истребители F-16, которые с таким трудом выбила у Запада для ведения боевых действий с Россией. Первый самолет, по предварительным данным, потерпел крушение, передает Telegram-канал Осторожно, новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Истребитель разбился во время массированного обстрела. Он отражал атаки ракет и, как утверждается, потерпел крушение из-за ошибки пилота. Украинские военные ничего не сообщали о случившемся, однако журналистам стало известно о смерти одного летчика, который участвовал в программе по обучению управления F-16.

Сколько сейчас американских истребителей на Украине — не известно. По некоторой информации, на данный момент привезли лишь 6 штук из обещанных 80.

Ранее на Украине ликвидировали отмеченных Владимиром Зеленским супругов из «Правого сектора»* (запрещенная организация, признанная экстремистской на территории РФ). Мужчина был уничтожен в боях за Бахмут прошлой весной, а женщина не так давно.

*запрещенная организация, признанная экстремистской на территории РФ