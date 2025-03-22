Кровать, стол, стул и телевизор: как сидят в СИЗО обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе»

Четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холл» находятся в СИЗО «Лефортово». Там они дожидаются суда. Условия содержания злоумышленников почти что санаторные, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, двое фигурантов уголовного дела находятся в одиночных камерах. Правоохранители боятся, что если другие арестанты доберутся до них, то до суда дело не дойдет. В камерах у обвиняемых есть все необходимое: кровать, стол, стул, телевизор. Туалет и раковина тоже в наличии.

Еще один фигурант, которого в суд привезли на инвалидной коляске, чувствует себя хорошо. В СИЗО он придерживается здорового образа жизни и следит за собой: в прошлом террорист был парикмахером.

Четвертый фигурант сидит в одной камере с украинцем. Изначально он неохотно шел на контакт со следствием, однако теперь активно помогает правоохранителям.

Ранее в СК поделились результатами расследования теракта в «Крокусе». С момент трагедии в подмосковном концертном зале прошел год.