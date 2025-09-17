«Кромешный ад»: родственники бойца СВО обвинили его вдову в разгульной жизни и попросили перезахоронить тело

Родственники погибшего бойца СВО требуют перезахоронить его тело в Волгоградской области. Они считают, что мужчина хотел быть погребен в другом месте, а не в том, что выбрала вдова. Также близкие участника спецоперации обвинили женщину в разгульном образе жизни, передает издание «Волгоград онлайн».

Племянница бойца рассказала журналистам, что в назначенный день машина с покойным не приехала из морга. Позже девушка увидела публикацию вдовы участника СВО в TikTok, в которой та сообщила о получении тела супруга.

Родственников бойца возмутило поведение женщины. Они заявили, что на протяжении 11 месяцев, пока шли поиски военнослужащего, его вторая половинка вела разгульный образ жизни и хотела лишь получить деньги.

Вдова, в свою очередь, утверждает, что ничего подобного не происходило. По словам россиянки, она сделала все так, как желал ее супруг еще при жизни.

«Я сделала так, как он просил, и тот год, что его искали, — это был кромешный ад», — заявила женщина.

Ранее адвокат Александр Кудряшов рассказал сайту «Страсти», как избежать штрафа при перезахоронении покойного. По словам специалиста в области права, эта процедура требует согласия ближайших родственников.