Кристин Дэвис раскрыла, почему не хотела расставаться с Алеком Болдуином

Американская актриса Кристин Дэвис, наиболее известная по роли Шарлотты Йорк в сериале «Секс в большом городе», честно рассказала о своем расставании с оскароносцем Алеком Болдуином. Она утверждает, что не хотела прекращать отношения с ним из-за дома.

«Когда я встречалась с Алеком Болдуином, одним из лучших его качеств было то, что у него был невероятный дом в Амагансетте», — приводит ее слова газета The Daily Mail.

Дэвис делилась своими переживаниями с коллегой по съемочной площадке Сарой Джессикой Паркер и утверждала, что его жилье вызывало у нее множество теплых эмоций.

Как уточняет издание, Болдуин приобрел свое поместье за 1,7 миллиона долларов в 1995 году, значительно расширив его за прошедшие годы, прежде чем выставить его на продажу в 2022 году.

Ранее Алек Болдуин подал в суд на полицейских, расследовавших убийство оператора.