Алек Болдуин подал в суд на полицейских, расследовавших убийство оператора. Об этом сообщает aif.ru.

Актер Алек Болдуин подал иск против правоохранителей, которые обвиняли его в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время съемок фильма «Ржавчина». По мнению голливудской звезды, ответчики неоднократно нарушали его права.

«Они постоянно пытались возложить на меня ответственность за действия и ошибки других, несмотря на имеющиеся улики и закон», — заявляет в иске актер.

Болдуин заверяет, что следователи выдвигали в его адрес обвинения для того, чтобы получить профессиональную или политическую выгоду.

Напомним, в 2024 году дело в отношении Болдуина было закрыто судьей без права возобновления в связи с процессуальными нарушениями.

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