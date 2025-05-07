НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 07 мая 2025, 10:43
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«Нас не выпускают»: Николай Басков 6 часов сидит в самолете и не может попасть в Москву

Николай Басков сообщил, что 6 часов сидит в самолете и не может попасть в Москву.
«Нас не выпускают»: Николай Басков 6 часов сидит в самолете и не может попасть в Москву

© Starface.ru

Певец Николай Басков пожаловался на ситуацию с авиаперевозками. Он уже 6 часов находится в самолете и не может попасть в Москву.

В преддверии 9 мая в ряде городов России люди столкнулись с отменами и задержками рейсов. Проблема коснулась и Николая Баскова, который возвращался в столицу из Иркутска. Певец вышел на связь с поклонниками и рассказал, что вместо Москвы приземлился в Санкт-Петербурге и теперь не может вылететь. Отметим, что в Иркутск вокалист летал ради кастинга шоу «Ну-ка, все вместе!».

«Уже шесть часов сидим в самолете. Нас пока не выпускают. Потому что огромная очередь — разгружают самолёты. В общем, никто никуда не летит», - заявил Басков.

Фанаты поддержали кумира и пожелали ему поскорее добраться до дома. Многие также возмутились, что людей на протяжении нескольких часов держат в закрытом самолете.

Ранее Николай Басков пожаловался на дорогой ремонт дома на Рублевке.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Николай Басков
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