Красная дорожка, цветы и награды: как Путин встретил во Внуково вернувшихся после обмена россиян

Президент России Владимир Путин встретил вернувшихся после обмена россиян в аэропорту Внуково. Глава государства пообещал с ними увидеться еще раз, чтобы наградить и поговорить об их будущем.

Для прибывших россиян расстелили красную дорожку, был выставлен почетный караул. Анну Дульцеву, осужденную за шпионаж в Словении, президент встретил цветами. Женщина заплакала и обняла президента. Он поцеловал ее в щеку. Соответствующие кадры показал Telegram-канал Mash. Детей Дульцевой президент приветствовал на испанском, они не знают русского.

Перед Дульцевой вышел Вадим Красиков, приговоренный в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Путин приобнял его и пожал руку.

Большинству прибывших президент просто пожал руку.

Путин обратился к вернувшимся россиянам со словами благодарности «за верность присяге, долгу, родине, которая не забывала о них ни на минуту».

«Вы все будете представлены к государственным наградам. Мы с вами еще увидимся. Поговорим о вашем будущем», - произнес президент.

Ранее стали известны имена заключенных, которых Россия выдала Западу в рамках сегодняшнего обмена.