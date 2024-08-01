Илья Яшин*, Пол Уилан: известны имена заключенных, которых Россия выдала Западу в рамках обмена

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала список заключенных, которых Россия выдала Западу в рамках обмена заключенными. В нем фигурируют политик Илья Яшин* (признан иноагентом на территории РФ), журналист Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан.

Подробности приводятся в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Источник отмечает, что между Россией и Западом произошел рекордный обмен заключенными. По его информации, речь, в частности, идет о 41-летнем Илье Яшине*, который приговорен к 8,5 годам колонии по статье о фейках об армии.

Среди переданных заключенных – 32-летний американский журналист Эван Гершкович. Он приговорен к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

Также приводится имя Пола Уилана – 54-летнего бывшего морского пехотинца, приговоренного к 16 годам тюрьмы за шпионаж. Называется имя Германа Мойжеса, арестованного в мае по обвинению в госизмене. Он помогал россиянам оформлять вид на жительство в Европе.

Приводится имя журналиста Владимира Кара-Мурзы** (признан иноагентом на территории РФ). В 2023 году его приговорили к 23 годам колонии.

В Telegram-канале говорится, что Запад, в свою очередь, выдаст России Вадима Красикова, осужденного за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, а также Владислава Клюшина, приговоренного к 9 годам за киберпреступления и участие в схеме инсайдерской торговли.

Ранее сообщалось, что обмен заключенными состоялся в аэропорту Анкары.

*признан иноагентом на территории РФ

**признан иноагентом на территории РФ