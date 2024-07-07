Коту Ларри после ухода премьера Риши Сунака придется уживаться с кошкой ДжоДжо. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня» Ксении Собчак.

По данным журналистки, после ухода Риши Сунака с поста премьер-министра Великобритании, в резиденцию на Даунинг-стрит переезжает новый глава Кир Стармер. Он берет с собой не только всех членов семьи, но и любимую кошку по кличке ДжоДжо.

При этом кот Ларри, который уже 13 лет ловит мышей и получает за это зарплату, известен своим непростым характером. Так, в 2020 году он повздорил с котом Палмерстоном — бывшим главным мышеловом министерства иностранных дел. После конфликта Палмерстон покинул свой пост.

Специалисты ожидают, что нового соседа Ларри примет с холодом или с агрессией. Однако новый премьер уже заявил, что дети сильно любят кошку ДжоДжо, поэтому она обязательно переедет вместе со всей семьей.

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