Кортни Кардашьян ответила на слухи о том, что ее 15-летний сын родил ей внука

Американская модель и бизнесвумен Кортни Кардашьян прокомментировала слухи о том, что ее 15-летний сын Мэйсон тайно стал отцом. По словам женщины, они не имеют никакого отношения к действительности.

«Я редко уделяю внимание слухам или теориям заговора, касающимся меня или моей семьи, но тут речь идет про моего ребенка, и мне кажется неправильным позволить кому-либо хоть на секунду подумать, что эта ложь хоть на йоту правдива. Это не так», — написала она в социальных сетях.

Кардашьян подчеркнула: у ее сына нет ребенка, а все те аккаунты, что появляются в Сети и ведутся якобы от его лица, являются фейковыми. Также звезда попросила СМИ отнестись к ситуации с пониманием и не лезть в личную жизнь Мэйсона.

Напомним — сообщения о том, что у сына Кортни от бизнесмена Скотта Дисика родилась дочь Пайпер, начали распространяться в Интернете относительно недавно, однако в последнее время стали вирусными. Были опубликованы даже якобы достоверные фото младенца, которого называли внучкой Кардашьян.

Ранее мы писали о том, что известный спортсмен отшил сестру Кортни Ким Кардашьян.