«Пожалуйста, не надо»: известный спортсмен отшил Ким Кардашьян

Словенский баскетболист Лука Дончич отверг знаки внимания со стороны звезды американских реалити-шоу Ким Кардашьян. Короткий контакт случился у них в социальных сетях.

Недавно Кардашьян написала в одной из своих историй, что хотела бы познакомиться с Дончичем, и спросила, когда состоится его ближайшая игра. Реакции от спортсмена не последовало — и тогда Ким решила действовать с более очевидным напором.

На днях она пришла в комментарии под одним из фото Дончича.

«Хочу научиться говорить по-словенски», — написала Кардашьян, присовокупив к тексту смайлик с прикушенной нижней губой.

Дончич, состоящий в счастливом браке — недавно у них с женой родилась дочка — эту инициативу явно не оценил.

«Нет, пожалуйста, не надо», — ответил он на комментарий Ким.

После этого Кардашьян, по всей видимости, обиделась или разочаровалась и удалила анонс своего лингвистического желания.

Ранее мы писали о том, что Ким Кардашьян подловили в свадебном платье за поцелуями с известным актером.