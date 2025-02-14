«Пожалуйста, не надо»: известный спортсмен отшил Ким Кардашьян
© ANDREA RENAULT/AFP/East News
Словенский баскетболист Лука Дончич отверг знаки внимания со стороны звезды американских реалити-шоу Ким Кардашьян. Короткий контакт случился у них в социальных сетях.
Недавно Кардашьян написала в одной из своих историй, что хотела бы познакомиться с Дончичем, и спросила, когда состоится его ближайшая игра. Реакции от спортсмена не последовало — и тогда Ким решила действовать с более очевидным напором.
На днях она пришла в комментарии под одним из фото Дончича.
«Хочу научиться говорить по-словенски», — написала Кардашьян, присовокупив к тексту смайлик с прикушенной нижней губой.
Дончич, состоящий в счастливом браке — недавно у них с женой родилась дочка — эту инициативу явно не оценил.
«Нет, пожалуйста, не надо», — ответил он на комментарий Ким.
После этого Кардашьян, по всей видимости, обиделась или разочаровалась и удалила анонс своего лингвистического желания.
Ранее мы писали о том, что Ким Кардашьян подловили в свадебном платье за поцелуями с известным актером.