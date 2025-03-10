Король Карл III признался в любви к Бобу Марли и рассказал о встрече с ним

Британский король Карл III признался в любви к творчеству ямайского певца Боба Марли и рассказал о личной встрече с ним. По словам монарха, легенда регги-музыки при жизни отличался невероятной энергетикой.

«Я помню, как он приехал в Лондон выступать, когда я был намного моложе, и мы встретились на каком-то мероприятии. Эта изумительная, заразительная энергия, конечно, у него была. И еще он невероятно искренним и очень заботился о своем народе», — цитирует короля газета The Guardian.

Карл вспомнил о певце не просто так — в этом году в рамках празднования Дня Содружества на одном из западных стриминговых сервисов выходит серия подкастов, рассказывающих о музыкантах из разных стран бывшей Британской империи. Одним из них стал как раз Марли, который в этом году мог бы отметить 80-летие.

«Я всегда вспоминаю его слова: „У людей есть еще один голос внутри них“. И его голос звучал так, что никто из тех, кто его слышал, никогда не забудет», — поделился король своими впечатлениями от творчества Марли.

Кроме того, Карл рассказал и о других любимых им исполнителях. В их число вошли Милли Смолл (тоже, как и Марли, уроженка Ямайки), Грейс Джонс и Майкл Бубле.

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