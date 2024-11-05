Компания занималась финансовыми манипуляциями: в офисы Netflix пришли с обысками

Западные правоохранители расследует уголовное дело о финансовых махинациях в отношении американской компании Netflix. Они наведались в два ее офиса, расположенные на территории Европы, передает агентство Reuters.

По данным СМИ, сотрудники правоохранительных органов во Франции уже долгие годы расследуют уголовное дело Netflix. В рамках оперативных действий они наведались в офис компании и устроили там обыск. Кроме того, обыски прошли и в нидерландском офисе. Следователи двух стран сотрудничают по этому разбирательству.

Пока что никакие обвинения в адрес Netflix не могут быть выдвинуты, так как ведется предварительное расследование. Также невозможно проведение судебного заседания. Если по результатам следственных действий будут результаты, то делу дадут ход.

Ранее обвиненный в домогательствах французский актер Жерар Депардье не пришел в суд. Он пожаловался на самочувствие.