Комик Вячеслав Комиссаренко получил максимально возможный срок

Комика Вячеслава Комиссаренко приговорили к шести годам колонии. Он признан виновным по трем статьям.

Об этом сообщает БелТА.

Дело в отношении Комиссаренко рассматривалось в порядке специального производства. Приговор вынес Минский городской суд.

Комика признали виновным по статьям о разжигании вражды, клевете в отношении президента Белоруссии, а также оскорблении главы государства.

В итоге Комиссаренко назначили наказание в виде шести лет лишения свободы. Он должен отбывать наказание в исправительной колонии.

РЕН ТВ уточняет, что это максимально возможный срок.

Известно, что Комиссаренко находится за пределами Белоруссии. Он получил известность после выступлений на российском канале. В 2022 году комик уехал из РФ.

Ранее его бывшая жена Юлия Шашкова рассказала, что отец совращал ее в детстве, а отчим выбил зубы. Девушка назвала отца педофилом.