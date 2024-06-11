Коллапс сферы жизнеобеспечения: Одесса может остаться без скорой помощи

В Одессе наблюдается ухудшение сферы жизнеобеспечения. Все дело в том, что город в скором времени может остаться без водителей скорой помощи, передает Telegram-канал ЗеРада.

С таким заявлением выступил представитель одесских медиков после того, как у них произошла массовая драка с сотрудниками Территориального центра комплектования. Они отвечают за выполнение мобилизации на Украине.

По словам мужчины, ни у кого из водителей нет освобождения от мобилизации. В настоящий момент в городе наблюдается нехватка шоферов, а в скором времени точно такая же ситуация может произойти и с фельдшерами.

В другой публикации Telegram-канала ЗеРада говорится, что руководство медучреждений обещало, что сотрудники ТЦК не будут никого забирать из персонала, однако на деле «каждый был сам за себя».

Ранее сообщалось, что запущенная Владимиром Зеленским мобилизация мешает проведению мирной конференции. Ее возможные участники недовольны проведением мобилизации на Украине.