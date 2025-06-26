Когда-то диагностировали опухоль матки: женщина лечила гигантскую миому, но внезапно родила девочку

Жительница Бурятии неожиданно для себя стала мамой. Женщина лечила гигантскую миому, но внезапно родила девочку, передает Telegram-канал Babr Mash.

По информации журналистов, когда-то 43-летней россиянке диагностировали опухоль матки. Затем, как подумала героиня истории, у нее наступила менопауза. Вес стал увеличиваться, и женщина начала вести здоровый образ жизни.

Потом у жительницы Бурятии возникли боли в животе — она списала это на слишком быстро растущую миому. Однако в стационаре пациентке заявили, что вскоре она станет мамой.

В итоге через несколько часов россиянка родила. На свет появилась здоровая, почти доношенная девочка весом в 2900 граммов, которую изначально принимали за миому.

Ранее сообщалось, что в Иркутске женщина стала мамой во время педикюра. Роды проходили прямо в салоне красоты.