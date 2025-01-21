Киевская полиция накрыла бордель в доме, где живет глава города Виталий Кличко

Сотрудники киевской полиции накрыли бордель с насильно удерживаемыми секс-рабынями в доме, где проживает мэр города Виталий Кличко. Об этом 21 января сообщило информагентство «Регнум».

Как уточняется, заведение функционировало под видом ночного клуба. Во время рейда из борделя было спасено более трех десятков девушек, которые находились там против своей воли. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Торговля людьми» и «Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией».

Количество задержанных не называется, однако известно, что среди них есть лица, уже ранее судимые за аналогичные преступления. Следствие предполагает, что девушек заманивали на секс-работу обманом — им предлагали работу танцовщиц, а затем лишали их паспортов и заставляли оказывать интимные услуги. Кроме того, в борделе велась видеосъемка — записями с камер персонал шантажировал гостей заведения.

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