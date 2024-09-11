Квадроберы открыли Мие Бойке глаза на истинную ситуацию с дружбой в шоу-бизнесе

Исполнительница Миа Бойка поделилась неприятным открытием. По словам 27-летней артистки, она не получила никакой поддержки от коллег в скандальной ситуации с квадроберами, передает Kp.ru.

Все началось с того, что певица у себя на концерте прокомментировала образ девочки в маске кошки. Вместе с этим Миа негативно выразилась в адрес детей, которые привыкли изображать животных.

Родители школьницы возмутились и потребовали привлечь знаменитость к ответственности. Сама же Миа считает, что поступила правильно и не собирается отказываться от своих слов.

Также, судя по всему, певица планировала получить поддержку от коллег по цеху. Однако того, что хотела. Девушка так и не нашла.

Ранее продюсер Рудковская призвала Mia Boyka извиниться перед 11-летней квадробершой. Она считает, что исполнительница совершила ошибку.