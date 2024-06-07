Суд продлил домашний арест Дмитрию Портнягину

Тверской суд Москвы продлил на два месяца домашний арест блогеру и бизнес-коучу Дмитрию Портнягину. Об этом пишет РЕН ТВ.

Блогер пробудет под домашним арестом до 10 августа.

Адвокат предпринимателя просил суд смягчить меру пресечения. Сторона защиты также обратила внимание, что Портнягин еще в минувшем году выплатил всю сумму налоговой, однако воспользовался при этом своим конституционным правом на обжалование пени и штрафов.

Следствие также указало, что есть ряд людей, которые находятся в финансовой зависимости от блогера.

Напомним, Дмитрий Портнягин был [задержан](15 апреля Тверской суд Москвы отправил блогера под домашний арест до 10 июня по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств, полученных преступным путем) 12 апреля в Ростове-на-Дону, незадолго до этого блогер находился в зоне СВО с гуманитарной миссией. Его и его супругу Екатерину подозревают в неуплате налогов и отмывании денег.

15 апреля Тверской суд Москвы отправил Портнягина под домашний арест до 10 июня по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств, полученных преступным путем.

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