Хотел установить мировой рекорд: во Владивостоке задержали француза, который приехал из Испании на велосипеде

Сотрудники правоохранительных органов во Владивостоке задержали 44-летнего гражданина Франции. Его обвинили в попытке незаконного пересечения российско-китайской границы на велосипеде, передает Le Monde.

По информации журналистов, мужчина планировал установить мировой рекорд. Он выехал из Испании на велосипеде и проехал через всю Евразию. Его путь полегал через многие европейские и восточные страны.

Конечно точкой должен был стать Владивосток, но российские пограничники не пустили путешественника. Тогда он попробовал попасть в Россию через другой пункт, который находится в 200 километрах от первого, но был задержан. Французские власти пока эту информацию не подтвердили.

Ранее сообщалось, что финские пограничники расследуют незаконное пересечение морской границы с Россией. Прогулочный катер зашел в воды РФ, после чего судно и развернула охрана.