Хинштейн поздравил с отставкой судью, смягчившую приговор таксисту за изнасилование 16-летней девушки

Депутат Госдумы Александр Хинштейн поздравил с отставкой судью, которая смягчила приговор таксисту за изнасилование 16-летней девушки. Парламентарий назвал решений судьи «единственно правильным».

Соответствующий комментарий Хинштейн оставил в своем Telegram-канале.

«Поздравляю уже бывшую судью Антонову с единственно правильным принятым решением!» - написал депутат.

Напомним, Челябинский областной суд в сентябре снизил срок наказания таксисту из Таджикистана с 8 до 3,5 лет лишения свободы. Также мужчину перевели со строгого режима на общий.

«Но после моего запроса прокуратура заявила о намерении обжаловать этот возмутительный приговор. Представление прокуратуры вскоре рассмотрят в апелляции», - рассказал Хинштейн.

В августе 2023 года 16-летняя девушка села в машину такси. Мужчина катал ее по городу и предлагал развлечься, а после отказа привез к своему дому и силой завел в квартиру, после чего изнасиловал. Подросток не могла позвать на помощь, потому что телефон разрядился.

Ранее сообщалось, что в Якутии преподаватель педколледжа изнасиловал студентку и заставил три года с ним жить.