Химический дождь: ученые обеспокоены концентрацией опасных веществ в осадках по всему миру

Учены бьют тревогу в связи с ростом концентрации трифторуксусной кислоты (TFA) в дождевой воде по всей планете. Об этом пишет 360.ru.

TFA представляет собой синтетическое вещество из группы так называемых «вечных химикатов». В окружающей среде оно может оказаться из-за промышленных выбросов и в результате распада некоторых пестоцидов.

Как показали последние исследования, приведенные в журнале Nature, данное вещество оказывает негативное влияние на репродуктивную функцию людей и животных, а также на экосистемы в целом. Более того, TFA способен накапливаться в организме, поскольку естественные процессы не могут разорвать его прочные углерод-фторные связи.

Главная опасность трифторуксусной кислоты заключается в ее способности накапливаться в воде. Поэтому, каждый раз, как выпадают осадки — дождь или снег, — вместе с ними на землю падает и TFA.

Также ученые обеспокоены ростом содержания вещества в листьях деревьев. Как это, например, случилось в Германии, где концентрация опасного химиката за последние годы увеличилась в 5-10 раз.

Специалисты уже начали обсуждать возможность внесения этой кислоты в список токсичных веществ.

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