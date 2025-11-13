Хамзаев назвал себя единственным депутатом, который борется за права курильщиков

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев назвал себя депутатом, который борется за права курильщиков. Он отметил, что своим предложением запретить продажу табака лицам, родившимся после 2017 года, приглашает коллег, экспертное сообщество и простых граждан к дискуссии.

«Ущемлять чьи-то права не собираюсь и прекрасно понимаю, что запрет на продажу табака требует широкого общественного консенсуса. Кроме того, я, возможно, являюсь единственным в России депутатом, который борется за права курильщиков», - сказал Хамзаев «Ридусу».

Парламентарий требует, чтобы табачные корпорации раскрыли полный состав продукции. Он напомнил о законе о правах потребителей, который предписывает производителей указывать полный состав на упаковке.

Хамзаев добавил, что табак приводит к тяжелым сердечно-сосудистым заболеваниям и раку, а запрет на продажу лицам определенного возраста обсуждают в парламентах Великобритании, Швеции, Австралии и других стран.

«С распространением табака надо бороться», - заключил Хамзаев.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области спасли пациента, который выкуривал по 60 сигарет в день. Он поступил в больницу с тяжелой патологией легких.