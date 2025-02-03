ХАМАС в ближайшее время может освободить россиянина Труфанова из плена

Палестинская группировка ХАМАС в ближайшее время освободит из плена гражданина РФ Александра Труфанова. Об этом сообщил заместитель главы политбюро движения Муса Абу-Марзук, передает Regnum.

«Один из них, Труфанов, обязательно будет освобожден в ближайшее время. Он будет освобожден, несмотря на то, что он военнослужащий, но было принято решение освободить его на первом этапе сделки. Это наш ответный жест на позицию России по палестинскому вопросу», — заявил Марзук, который находится с визитом в России.

Помимо этого, Марзук уточнил, что судьба уроженца Донбасса Максима Харкина будет решаться на втором этапе сделки с Израилем.

«Харкин — военнопленный, переговоры о его освобождении будут вестись на втором этапе, а не на первом», — отметил он.

Заместитель председателя политбюро ХАМАС также рассказал, что движение готово вернуть его в приоритетном порядке, несмотря на ряд деталей.

20 января выяснилось, что Александр Труфанов оказался в списке из 33 заложников, которые должны быть освобождены на первом этапе соглашения с палестинским движением ХАМАС.

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