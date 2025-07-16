Семья отказалась забирать тело: в Пакистане нашли останки модели спустя 9 месяцев после смерти

В Пакистане нашли мертвой модель Хумайру Асгар Али. Ее тело пролежало в квартире минимум 9 месяцев до того, как его обнаружили. Об этом сообщает Arab News.

Источник СМИ рассказал, что Хумайра жила в арендованной квартире. Долгое время девушка не выходила на связь, поэтому к ней пришли судебные приставы. Они вскрыли дверь в помещение и обнаружили внутри мертвую Асгар Али. Отмечается, что ее тело было в сильно разложившемся состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов связались с семьей погибшей. На данный момент причина смерти модели неизвестна. Родственники Хумайры отказались забирать останки.

По информации источника, девушку уже похоронили. Прощание прошло в узком кругу самых близких людей.

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