Кандидат в президенты США извинился перед няней, обвинившей его в домогательствах

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший извинился перед бывшей няней, которая обвинила его в домогательствах. При этом он заявил, что не помнит инцидента.

Письмо Кеннеди оказалось в распоряжении издания Washington Post. В нем говорилось: «Я не помню этот инцидент, но я искренне извиняюсь за все, что я когда-либо делал, что заставило вас чувствовать себя некомфортно, или за все, что я сделал или сказал, что оскорбило вас или затронуло ваши чувства».

Женщина по имени Элиза Куни рассказывала, что домогательства происходили в конце 1990-х годов. На тот момент ей было 23 года, Кеннеди – 45. Он состоял в браке и воспитывал пятерых детей.

Письмо с извинениями Кеннеди направил Куни 4 июля. Женщина, которой сейчас 48, считает, что извинения неискренни и «высокомерны». Куни встревожило предложение Кеннеди встретиться лично.

Перед тем, как направить письмо, Кеннеди звонил Куни 3 июля и писал, чтобы она позвонила. Только тогда он отправил письмо с извинениями.

Инцидент, в котором обвиняют политика, произошел в 1998 году. Куни присматривала за его детьми по выходным. О пережитом женщина рассказывала в своем дневнике.

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