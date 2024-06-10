Оружейный бизнес: почему Алсу подала на развод с Яном Абрамовым

Певица Алсу подала на развод с мужем Яном Абрамовым. Еще несколько месяцев назад исполнительница говорила в одном из интервью, что в доме царит полная идиллия. Однако принятое звездой ныне решение говорит об обратном. По информации Экспресс газеты, артистка могла испугаться попасть под санкции из-за супруга, владевшего оружейным бизнесом.

У Абрамова была доля в компании, которая занималась изготовлением травматического оружия. Когда у фирмы начались проблемы, то супруг Алсу продал свою часть.

Возможно, в том числе это связано со страхом попасть под санкции. Их могли ввести в отношении предпринимателя за сотрудничество с силовыми структурами РФ.

Ограничительные меры представляют опасность и для членов семьи Абрамова. Поэтому развод в данном случае может свидетельствовать о желании Алсу обезопасить себя, чтобы по-прежнему иметь возможность путешествовать по миру.

Ранее адвокат Ильдар Мухаметзянов прокомментировал бракоразводный процесс Алсу. Он заявил, что певица будет иметь преимущество перед мужем в суде.