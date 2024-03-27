Как события в «Крокус Сити Холле» отразятся на ходе СВО

Трагические события в концертном зале «Крокус Сити Холл» приблизят финал спецоперации на Украине. Такое мнение высказал депутат Госдумы, эрудит Анатолий Вассерман.

Он уверен, что ход СВО ускорится после теракта в «Крокусе». И причиной этому станет не мотивация наших войск: по мнению Вассермана, она и так достаточно высокая.

«Будет несколько больше добровольцев. Будет значительно больше ресурсов, направленных на операцию. Причем не столько государственных, сколько частных. Сейчас очень много средств собирают на снаряжение войск», — цитирует депутата mk.ru.

Все это ускорит ход СВО. О конкретных темпах Вассерман не уточняет.

Депутат считает, что заказчиками теракта были западные спецслужбы. Единственным средством борьбы с ними, говорит он, станет доказательство того, что их средства идут впустую, а их террор не приносит результатов.

Напомним, что 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», который находится в подмосковном городе Красногорск, произошел теракт. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал, расстреляли посетителей и устроили пожар. По последним данным, в результате теракта пострадало более 180 человек.

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