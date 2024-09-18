Российские бойцы в очередной раз доказали превосходство над врагом. За минувшие стуки на курском направлении были уничтожены 23 единицы боевой техники ВСУ. Среди подбитых машин был немецкий танк «Леопард».

О подбитии немецкого танка в приграничье сообщил военный корреспондент Александр Коц. По его словам, танки, привезенные из Германии, как во времена Великой Отечественной войны рвутся к Курску, но терпят поражение. Военкор отметил, что захватническим машинам приходится ехать прямо по костям своих предшественников.

«Немецкие танки с крестами на бортах, как и 81 год назад рвутся к Курску. Прямо по костям своих предшественников», — написал Александр в своем Telegram-канале Kotsnews.

Помимо танков и БМП, российским силам удалось уничтожить бронетранспортер и 15 боевых бронированных машин.

Ранее военкор Коц рассказал, в каком случае Россию ждет мобилизация. Для этого, по его словам, необходимо, чтобы НАТО объявила войну РФ.