«Как бы он поступил на моем месте?»: Роман Старовойт перед сложным решением всегда смотрел на портрет деда

Экс-глава Минтранса Роман Старовойт писал, что перед сложным решением всегда смотрит на портрет деда. Соответствующий пост появился в его соцсетях еще 13 декабря 2020 года, когда политик занимал пост губернатора Курской области.

«Когда мне нужно принять сложное решение, я всегда смотрю на портрет деда и спрашиваю себя: “А как бы поступил на моем месте он?”», - делился Старовойт.

Экс-министр также рассказывал о достижениях прапрадеда. Во время Русско-японской войны, сообщал Старовойт, прапрадед участвовал в боях на территории Китая. В одном из сражений он вывел батарею из окружения, так что ни один военный не пострадал. За это родственник получил Георгиевский крест – высшую награду для солдата.

7 июля 2025 года Старовойта нашли мертвым в Одинцовском округе. За несколько часов до этого стало известно об освобождении его от должности министра транспорта. Приоритетная версия смерти – самоубийство.

В здании Минтранса установили черно-белое фото Старовойта и зажгли прощальную свечу после его смерти.