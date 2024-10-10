Кадыров впервые высказался на тему перестрелки у офиса Wildberries и сделал предупреждение

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предупредил депутатов о кровной мести после стрельбы у офиса Wildberries. В своем Telegram-канале он заявил, что некоторые люди пытаются придать «национальный окрас» случившемуся.

«Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем. Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова нужно отвечать! Если есть вопросы ко мне, то никаких проблем нет», – написал Кадыров.

Чеченский глава высказался о ситуации в ходе совещания с силовиками. Говоря о случившемся в офисе, он упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова.

«Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова]», – цитирует Кадырова, выступающего на чеченском языке, ТАСС.

Напомним, что перестрелка у центрального офиса Wildberries в Москве произошла 18 сентября. Жертвами стали два человека.

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