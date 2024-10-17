«К одной бабушке трижды пришлось ездить»: автослесарь спас 50 человек из-под обстрелов в Курской области

Во время обстрелов ВСУ Курской области на помощь местным жителям пришел 32-летний автослесарь Евгений Павленко. Мужчина вывез из опасного района более 50 человек.

В студии программы «МАЛАХОВ» россиянин рассказал, как проходило спасение людей. По его словам, к некоторым местным жителям приходилось ездить по несколько раз. Они не хотели бросать хозяйство.

«К одной бабушке трижды пришлось ездить. Сначала она приняла за непонятно кого, потом мы объясняли, что мы свои. А она не хотела бросать хозяйство», — заявил Евгений.

Павленко стал известен после публикации видео, на котором он и его товарищ вывозят людей из-под обстрелов. Преимущественно это были пожилые женщины.

Ранее бойцы ВСУ зверски избили жителя Курской области и повесили в церкви. Мужчина подумал, что военные его не тронут.