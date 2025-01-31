Известный психолог заявила, что Трампа заранее предупредили о готовящейся авиакатастрофе

Президент США Дональд Трамп был символически предупрежден о грядущем столкновении военного вертолета с гражданским авиалайнером в вашингтонском аэропорту. Такое мнение высказала популярный психолог Ольга Кириенко.

По ее словам, глобалистские элиты, которые и подстроили страшную катастрофу, послали Трампу предупреждение прямо на его инаугурации. В ходе церемонии, по задумке организаторов, новоиспеченный глава государства должен был торжественно разрубить саблей торт в форме президентского борта № 1 — это и стало намеком на то, что враги Трампа намерены уничтожить гражданский самолет.

При этом супруга президента Мелания, как отмечает психолог, сразу поняла, что происходит, и буквально «кипела от негодования».

«Она очень и очень умная женщина. Ощущение, что она „казнит“ тех, кто это придумал и согласовал этот „сюр“. Это, конечно, впечатляет… Внедрять своих людей в чужие системы, чтобы вредить и уничтожать их — почерк глобалистов и Трамп столкнется с этим не раз. Что посеешь, как говорится…» — приводит слова Киреенко mk.ru.

Кроме того — психолог уверена, что вертолет был направлен в лайнер не пилотом, а в результате дистанционного воздействия. Она видит в произошедшем глубокую метафору — так, пассажирский самолет символизирует Трампа и его команду, а врезавшийся в него военный вертолет — «мировые ультраглобалисты».

Напомним, 30 января возле аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета с военным вертолетом. На борту были 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Все они погибли, как и члены экипажа вертолета.

Ранее выяснилось, что за штурвалом вертолета Black Hawk в момент катастрофы была женщина.