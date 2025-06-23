Известный диджей Tantu Beats предложил совместное шоу уличному музыканту из Калининграда после вирусного видео

Уличный музыкант из Калининграда Павел, известный в городе под псевдонимом Киберпаша, за один день превратился в интернет сенсацию после того, как выложил видео со своим выступление в Сеть. Репост ролика у себя на официальной странице сделала британская группа The Prodigy. Об этом пишет Telegram-канал «ДК ДАНС».

Видео того, как Павел играет авторский кавер на своем синтезаторе Casio CTK за сутки набрало 1,5 млн просмотров. Сам уличный артист еще больше удивился, когда ему лично написал голландский продюсер и диджей Tantu Beats. Музыкант признался, что впечатлен уличным выступлением калининградца. Более того, знаменитость предложила на выходных прилететь в регион, чтобы записать совместный трек и, если позволит формат, дать живой сет прямо в городе.

«Главное, чтобы это было доступно для местной публики — тогда получится настоящий музыкальный праздник», — сказал Киберпаша калининградским журналистам.

Представители городского управления культуры сообщили, что готовы при необходимости помочь с организацией перфоманса. Поклонники известных британских электронщиков The Prodigy пишут, что хотят приехать в Калининград, чтобы посетить шоу, если коллаборация состоится. Тем временем, ролик продолжает набирать популярность и разлетаться по соцсетям во всем мире.

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