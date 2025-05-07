Музыкант Антон Беляев раскрыл сумму гонорара за песню для Николая Баскова

Музыкант Беляев заявил, что Николай Басков покупает песни за 400$. Об этом он рассказал в «Шоу Воли».

Антон Беляев признался, что в начале своей карьеры писал песни для звезд отечественного шоу-бизнеса. Одним из тех, кто воспользовался услугами сонграйтера, оказался Николай Басков.

Однако получившаяся мелодия не понравилась заказчику, вспомнил Беляев.

«Есть трек, который не приняли. Я сделал трек для Николая Баскова, его забраковали. $400 платили, на секундочку. Но мне сперва дали только $200, — и я делал все, что мог. Оставшиеся $200 я так и не получил», — рассказал он.

По словам музыканта, он работал над песней вместе с певицей и педагогом по вокалу Этери Бериашвили. Беляев считает, что песню не приняли из-за того, что она оказалась слишком сложной.

Ранее мы писали о том, что Антон Беляев пожаловался на стресс из-за наставничества в проекте.