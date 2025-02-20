Известного западного рэпера уличили в плагиате Игоря Николаева

Эстонский рэп-исполнитель Томми Кэш (настоящее имя — Томас Таммеметс) мог вдохновиться творчеством российского певца Игоря Николаева. На визуальное сходство в оформлении их музыкальных работ обратил внимание Super.

В частности, речь идет про обложку песни Кэша и исполнителя bbno$ (настоящее имя — Александр Леон Гумучян). На ней лица молодых людей с оголенными торсами изображены в золотой рамке, которая наложена ровно на центр пейзажа с морем и заснеженными горами.

Очень похоже выглядит обложка совместного альбома Николаева и Наташи Королевой «Дельфин и Русалка» — они тоже запечатлены с открытыми от одежды плечами (Королева — в купальнике). Николаев при этом держит в руках большую ракушку.

«Не украл, а вдохновился», — отметила редакция Super.

Стоит отметить, что длинноволосый Томми Кэш действительно очень похож на Королеву.

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