Избитый рэпером Akon в Сочи охранник потребовал от артиста 10 млн рублей

Охранник Искандер Черкесов, которого побил американский исполнитель Akon во время концерта в Сочи, требует от артиста компенсацию в размере 10 млн рублей.

По словам секьюрити, он не договаривался с рэпером, что тот сядет к нему на плечи. Изначально это должны были сделать телохранители, которые прилетели с ним из США, но одному из них стало плохо. Тогда музыкант запрыгнул прямо Черкесова и, вдобавок ко всему, начал его бить по лицу, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Искандер признается, что сначала ничего не понял от неожиданности. После концерта рэпер не извинился перед Черкесовым.

Охранник собирается привлечь певца к ответственности — он потребовал от артиста 10 млн рублей в качестве моральной компенсации и публичные извинения. Искандер признался, что даже готов пойти в полицию, чтобы Akon ответил по заслугам.

Напомним, на недавнем концерте в Сочи музыкант залез на плечи к охраннику и несколько раз ударил его по голове и щекам. Черкесов не стал устраивать скандал по этому поводу, чтобы не сорвать выступление звезды.