По голове и щекам: артист Akon побил охранника во время концерта в Сочи

Американский рэпер Akon ударил охранника на своем концерте в Сочи. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, охранник Искандер Черкесов работал перед самой сценой. Во время выступления американский исполнитель запрыгнул к нему на плечи. Перед тем, как направиться к восторженным зрителям, артист несколько раз ударил секьюрити по голове и щекам. Затем он продолжил петь, пока Черкесов шел по залу.

Искандер никак не отреагировал на поведение артиста и сохранял хладнокровие, за что получил массу критики в Сети. Некоторые считают, что охраннику надо было установить личные границы со звездой.

Однако он объяснил, что не хотел сорвать концерт с 15 тысячной аудиторией. Также Черкесов не хотел подставлять руководителя, который, по его словам, ему «как брат». Секьюрити призвал расценивать каждый поступок с разных сторон и учитывать все обстоятельства.

Напомним, во время концерта Akon в Сочи трое фанаток попытались отобрать грязное полотенце артиста, которое поймала одна из девушек. Между ними в какой-то момент завязалась драка.