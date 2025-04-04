Из вуза пришел ответ, что такой не выдавался: в Пермском крае депутата уличили в подделке диплома

Депутат Юрлы Елена Кадочникова сложила мандат после подозрений в поддельном дипломе. Политик предоставила документ во время выборов в сентябре, но при проверке из вуза пришел ответ, что такой не выдавали.

Подробности узнало агентство Ura.ru. Ссылаясь на источники, издание пишет, что Кадочникова баллотировалась в думу Юрлы и победила. Традиционно избирком проверяет дипломы. Кандидат предоставила диплом о высшем образовании, выданный в 2007 году Пермской фармакадемией. После ответа вуза ТИК отправил материалы в правоохранительные органы.

«По факту подделки диплома возбуждено уголовное дело. И на этом фоне она сложила мандат», — рассказал изданию источник.

Известно, что бывший депутат владеет аптекой – для этого обязательно наличие профильного образования. Издание пишет, что теперь Кадочникова может лишиться бизнеса. Комментарий предпринимательницы не приводится – в пресс-службе СК РФ по региону не дали ответ к моменту публикации.

Ранее сообщалось, что Госдума лишила полномочий депутата от ЛДПР Юрия Напсо. Парламентарий якобы два года не присутствовал на заседаниях.