Из легендарного московского жирафа Самсона Гамлетовича сделали чучело

Знаменитый жираф Самсон Гамлетович Ленинградов, который на протяжении многих лет был любимцем посетителей Московского зоопарка, стал чучелом в экспозиции «Саванна» Дарвиновского музея.

«Для работы потребовалось особое помещение с 7-метровыми потолками и специальные подъёмники — настолько рост Самсона огромен», — приводит слова представителей музея Life.ru.

По словам сотрудников организации, ради нового экспоната пришлось провести небольшую перепланировку в зале — был переделан подиум с представителями африканского континента. Из-за этого, как отметили в музее, «бедного нильского крокодила» пришлось «переселить на время в служебный коридор».

Нильский крокодил при этом, указала пресс-служба музея, был «возмущен».

Самсон Гамлетович стал первым постояльцем коллекции чучел, у которого помимо имени есть также отчество и фамилия. Он прожил долгую по меркам жирафов жизнь — 30 лет — и мирно скончался в июле этого года. На протяжении долгих лет он был визитной карточкой Московского зоопарка, а одно из российских СМИ даже зачислило его в штат обозревателем.

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